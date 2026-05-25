Москва25 маяВести.Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также складам боеприпасов и горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеровотмечается в сообщении МО РФ
Кроме того, российские войска поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе массированного удара по целям в Киеве в ночь на 24 мая ВС РФ поразили объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки Минобороны страны, а также другие пункты управления Вооруженных сил Украины.