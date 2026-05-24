МО РФ: в Киеве нанесены удары по объектам ВПК и пунктам управления ВСУ

Москва24 мая Вести.В ходе массированного удара по целям в Киеве ВС РФ поразили объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки минобороны страны, а также другие пункты управления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены баллистическими ракетами "Искандер", крылатыми ракетами "Циркон", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотниками, а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования.

По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось. подчеркнули в Минобороны

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим террористическими ударами по детям вызвал жесткий ответ со стороны России.