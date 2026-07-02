МО: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам ВПК и энергетики МО: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Москва2 июл Вести.ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры в ряде городов Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами говорится в сообщении, размещенном на канале ведомства на платформе MAX

Уточняется, что в результате этого удара поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по цеху сборки двигателей ракет "Нептун" и объектам ТЭК.