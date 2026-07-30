ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины Минобороны: ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины

Москва30 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК и военным телекоммуникационным центрам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что объекты были уничтожены с применением высокоточных ракет большой дальности, а также при помощи БПЛА.

В результате поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях говорится в сообщении МО

Указанные предприятия были задействованы в изготовлении ракетного оружия и беспилотников противника, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская армия применила ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции для авиаударов по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка и Васильевка в Харьковской области.