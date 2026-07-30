Москва30 июлВести.Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК и военным телекоммуникационным центрам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что объекты были уничтожены с применением высокоточных ракет большой дальности, а также при помощи БПЛА.
В результате поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областяхговорится в сообщении МО
Указанные предприятия были задействованы в изготовлении ракетного оружия и беспилотников противника, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российская армия применила ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции для авиаударов по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка и Васильевка в Харьковской области.