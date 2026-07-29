ВС РФ применили ФАБ-500 для удара по ВСУ в Харьковской области ВС РФ ударили ФАБ-500 по размещенным в Харьковской области формированиям ВСУ

Москва29 июл Вести.Российская армия применила ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции для авиаударов по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка и Васильевка в Харьковской области. Видео с работой военных РФ опубликовало Минобороны.

В сообщении министерства уточняется, что в результате удара были поражены пункт управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Тягинке и пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в районе Васильевки.

Уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля, резюмировали в МО РФ.