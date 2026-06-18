ВКС РФ ударили ФАБ-500 по пунктам ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях

МО РФ показало удары ФАБ-500 по пунктам дислокации ВСУ ВКС РФ ударили ФАБ-500 по пунктам ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях

Москва18 июн Вести.Экипажи ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации украинских боевиков в Харьковской и Днепропетровской областях. Соответствующие кадры публикует Минобороны России.

ФАБ-500 оснащены универсальным модулем планирования и коррекции.

Средства объективного контроля подтвердили поражение целей говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что у Моначиновки ликвидированы порядка 20 боевиков, а в районе Колоны-Межевой - порядка 10.

Ранее стало известно, что военные РФ нанесли высокоточный удар по объекту украинской оборонной промышленности в Харьковской области, где производились беспилотники.