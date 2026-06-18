Москва18 июнВести.Экипажи ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации украинских боевиков в Харьковской и Днепропетровской областях. Соответствующие кадры публикует Минобороны России.
ФАБ-500 оснащены универсальным модулем планирования и коррекции.
Средства объективного контроля подтвердили поражение целейговорится в сообщении
В ведомстве уточнили, что у Моначиновки ликвидированы порядка 20 боевиков, а в районе Колоны-Межевой - порядка 10.
Ранее стало известно, что военные РФ нанесли высокоточный удар по объекту украинской оборонной промышленности в Харьковской области, где производились беспилотники.