МО показало кадры с авиаударами по объектам ВСУ в ДНР и Херсонской области

Минобороны показало кадры ударов авиабомбами по ВСУ в ДНР и Херсонской области МО показало кадры с авиаударами по объектам ВСУ в ДНР и Херсонской области

Москва9 авг Вести.Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения авиационных ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и Херсонской области.

По данным ведомства, ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 поражены пункты управления беспилотниками в ДНР и Херсонской области, а также пункт временной дислокации 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в населенном пункте Антоновка Херсонской области.

В Минобороны заявили, что российские военнослужащие регулярно наносят удары по пунктам управления беспилотников, складам и логистическим центрам, которые используются для хранения и доставки военного имущества, включая дроны и комплектующие к ним.

Как отметили в ведомстве, кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени, позволили подтвердить поражение заявленных целей.

Ранее военкор Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил, что победителем в спецоперации станет тот, кто одержит верх в противостоянии беспилотников.