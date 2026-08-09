Москва9 авгВести.Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения авиационных ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и Херсонской области.
По данным ведомства, ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 поражены пункты управления беспилотниками в ДНР и Херсонской области, а также пункт временной дислокации 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в населенном пункте Антоновка Херсонской области.
В Минобороны заявили, что российские военнослужащие регулярно наносят удары по пунктам управления беспилотников, складам и логистическим центрам, которые используются для хранения и доставки военного имущества, включая дроны и комплектующие к ним.
Как отметили в ведомстве, кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени, позволили подтвердить поражение заявленных целей.
Ранее военкор Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил, что победителем в спецоперации станет тот, кто одержит верх в противостоянии беспилотников.