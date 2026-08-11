ВКС РФ нанесли удар по пунктам ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях

ВКС России ракетами и ФАБ-250 ударили по пунктам ВСУ в трех регионах ВКС РФ нанесли удар по пунктам ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях

Москва11 авг Вести.Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары были нанесены с применением авиабомб ФАБ-250, а также ракет после разведки.

Были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции и управляемой авиационной ракетой ЛМУР говорится в сообщении МО РФ

Уточняется, что пять ФАБ-250 поразили пункт временной дислокации 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в Донецком в ДНР, четыре такие же авиабомбы попали в пункт временной дислокации 104-й отдельной бригады теробороны ВСУ у Болдыревки в Харьковской области.

Кроме того, ракета ВС РФ поразила пункт управления дронами 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Порозке Сумской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ночь на 11 августа нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и транспортно-логистическим центрам Украины в Киеве и Запорожье.