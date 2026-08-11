Минобороны: ночью нанесен групповой удар по предприятиям в Киеве и Запорожье

ВС РФ ночью ударили по предприятиям в Киеве и Запорожье Минобороны: ночью нанесен групповой удар по предприятиям в Киеве и Запорожье

Москва11 авг Вести.Военные РФ в ночь на 11 августа нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам Украины в Киеве и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием наземного базирования.

Поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что ВС РФ в течение ночи нанесли массированный удар по объектам на Украине. Мощные взрывы были слышны в Киеве и Запорожье, где на промышленных, военных и складских объектах были зафиксированы пожары.