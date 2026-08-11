Армия России нанесла мощный удар по объектам на Украине SHOT: ВС РФ ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине

Москва11 авг Вести.Вооруженные силы России в течение прошедшей ночи нанесли массированный удар по объектам на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, мощные взрывы произошли в Киеве и Запорожье, после чего на промышленных, военных и складских объектах в этих городах были зафиксированы пожары.

Взрывы в Киеве были зафиксированы около 00.30 ночи... Предварительно, пожар происходит в районе завода CAMOZZI, который производит гидравлическое и пневматическое оборудование, и складских помещений Raben Group. Также горит логистический центр "Новой почты" говорится в публикации

Вместе с тем в Запорожье, как утверждается, произошел пожар на металлургическом комбинате "Запорожсталь". Кроме того, в городе произошло частичное отключение электроэнергии, пишет SHOT.

Всего, отмечают журналисты, прозвучало от 30 до 40 взрывов. По предварительной информации, удары наносились с применением "Цирконов", "Искандеров" и "Кинжалов".

Официальной информации по теме не поступало.