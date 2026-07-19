Зеленский подтвердил, что ночная атака на Киев была одной из самых массированных Зеленский: ВС РФ провели одну из самых массированных баллистических атак на Киев

Москва19 июл Вести.Вооруженные силы России в течение прошедшей ночи совершили одну из самых массированных баллистических атак на цели в Киеве. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска в ходе массированного удара выпустили более 40 ракет.

В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев и выпустила более 40 ракет разных типов, из них большинство по столице, и 120 ударных дронов написал Зеленский

Глава киевского режима добавил, что в течение недели ВС РФ в ходе ударов по объектам на Украине применили около 1450 ударных беспилотников, более 1640 управляемых авиабомб, а также 99 ракет различных типов.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ночью российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Поражены среди прочего предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс" и киевский сортировочный центр, который осуществляет доставку и хранение продукции двойного назначения.

Кроме того, в Киевской области удар нанесен по логистическому центру Тарасовка "Антел Пропертис". В Одесской области в порту Южный российские войска поразили резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения Вооруженных сил Украины.