Зеленский утверждает, что Украина ответит на удары возмездия ВС России

Зеленский прокомментировал удары возмездия ВС РФ по объектам на Украине Зеленский утверждает, что Украина ответит на удары возмездия ВС России

Москва2 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что Украина ответит на удары возмездия Вооруженных сил России по украинским военным объектам.

Он заявил, что ответ Киева последует "безусловно".

Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву сказал Зеленский, которого цитируют украинские СМИ

Утром 2 июля Министерство обороны России сообщило, что российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры в ряде городов Украины.

В результате удара, по данным ведомства, были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Среди прочего в Киеве были поражены АО "Киевский радиозавод", а также сборочное предприятие ГП "Антонов", на котором выпускали беспилотники "Лютый".