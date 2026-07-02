Журналист Боуз: удары возмездия по Украине — ответ на выходки Зеленского

В Ирландии назвали удары возмездия РФ по Украине ответом на выходки Зеленского Журналист Боуз: удары возмездия по Украине — ответ на выходки Зеленского

Москва2 июл Вести.Удар возмездия Вооруженных сил России (ВС РФ) по военным объектам в Киеве и других украинских городах — ответ на террористическую кампанию главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

Это прямая ответная реакция на террористическую кампанию Зеленского написал Боуз на своей странице в социальной сети X

По его словам, под обстрелы, которые продолжались в течение нескольких часов, попала именно техника и инфраструктура, обеспечивающая деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры в ряде городов Украины. В результате этой атаки был поражен завод, производивший и хранивший программно-аппаратные средства комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лима", склад дронов и иностранного оружия, а также склад ГСМ, обеспечивающий топливом ВСУ.