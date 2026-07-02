Москва2 июл Вести.В Киеве поражен склад ГСМ Киев-3, обеспечивающий топливом ВСУ, также в городе и Киевской области нанесены удары по газораспределительным станциям, обслуживавшим предприятия ВПК, сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России был нанесен массированный удар по предприятиям ВПК и ТЭК Украины в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3 (ООО "Грандтерминал"), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов указано в списке пораженных в Киеве целей

Как отметили в Минобороны, дизельное топливо с этого склада направлялось в подразделения ВСУ в зоне боевых действий.

Кроме того, был нанесен удар по газораспределительным станциям в Киеве и Киевской области, обеспечивающим работу предприятий украинского ВПК.