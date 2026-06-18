Москва18 июнВести.ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ. Поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.
Удары по складу и НПЗ были нанесены в ночь на 18 июня.
При этом ВС РФ использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники, уточнили в ведомстве.
В среду, 17 июня, сообщалось, что российская армия в течение суток поразила объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах ВСУ.