МО: ВС РФ ударили по складу ГСМ в Борисполе-2 и НПЗ в Полтавской области

МО: нанесен удар по складу ГСМ в Борисполе-2 и НПЗ Затурино в Полтавской области МО: ВС РФ ударили по складу ГСМ в Борисполе-2 и НПЗ в Полтавской области

Москва18 июн Вести.ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ. Поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.

Удары по складу и НПЗ были нанесены в ночь на 18 июня.

При этом ВС РФ использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники, уточнили в ведомстве.

В среду, 17 июня, сообщалось, что российская армия в течение суток поразила объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах ВСУ.