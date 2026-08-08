Минобороны: российские военные ударили по заводу ВПК и складу ГСМ в Киеве

ВС РФ нанесли групповой удар по предприятию ВПК и складу ГСМ в Киеве Минобороны: российские военные ударили по заводу ВПК и складу ГСМ в Киеве

Москва8 авг Вести.Российские войска нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) и складу горюче-смазочных материалов в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Цели в Киеве были атакованы высокоточным оружием наземного базирования

Поражены в Киеве... промышленное предприятие Киев-111 (ООО "Файер Пойнт"), производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». На объекте также хранятся компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей. [Также] склад ГСМ Киев-3 (ООО "Грандтерминал"), обеспечивающий поставки нефтепродуктов для ВСУ с линейной производственно-диспетчерской станции "Новоград-Волынски". На объекте ежедневно заправляются бензовозы, которые направляются на восток страны для обеспечения группировок украинских войск. говорится в сообщении

Ведомство 7 августа отчиталось о том, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в одесском порту Южный, которые были предназначены для нужд ВСУ.