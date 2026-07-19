МО: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и области

Российские войска ударили по предприятиям ВПК в Киеве МО: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и области

Москва19 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в результате атаки в Киеве было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", которое производит системы управления для крылатых ракет FР-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет "Нептун-МД", а также аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300. На этом объекте также ведется модернизация и ремонт бортовых оптико-электронных прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для самолетов МиГ-29.

Кроме того, в украинской столице поражено предприятие Киев-90, которое занимается выпуском элементов корпусов, а также комплектующих для систем наведения и различных агрегатов ракет "Нептун-МД".

Также удар нанесен по ООО "Оаклайн" Киев, осуществляющее производство комплектующих для беспилотников большой дальности типа "Дип страйк", изготовление деталей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранение БПЛА.

Поражен среди прочего киевский сортировочный центр, который осуществляет доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства дронов, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Вместе с тем в Киевской области удар нанесен по логистическому центру Тарасовка "Антел Пропертис", осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих для производства БПЛА большой дальности.

В Одесской области в порту Южный российские войска поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинской армии.