Москва15 июнВести.Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там отметили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Кроме того, были задействованы ударные беспилотники.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты пораженыподчеркнули в МО
Ранее в оборонном ведомстве сообщили об ударах по транспортной и портовой инфраструктуре противника. ВС РФ поразили склады хранения дальнобойных беспилотников и объекты топливно-энергетической инфраструктуры.