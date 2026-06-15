РФ нанесла массированный удар по объектам ВПК в Киеве, Харькове, Днепропетровске ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК в трех украинских городах

Москва15 июн Вести.Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Кроме того, были задействованы ударные беспилотники.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены подчеркнули в МО

Ранее в оборонном ведомстве сообщили об ударах по транспортной и портовой инфраструктуре противника. ВС РФ поразили склады хранения дальнобойных беспилотников и объекты топливно-энергетической инфраструктуры.