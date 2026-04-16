ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам на Украине

Москва16 апр Вести.Вооруженные силы РФ за сутки нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

В результате поражение получили объекты оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Также ужар пришелся по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили 207 украинских беспилотников над регионами России.