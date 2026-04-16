Москва16 апрВести.Средства противовоздушной обороны уничтожили в ночь на четверг 207 беспилотных летательных аппаратов украинской армии над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.
Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.