Средства ПВО за ночь ликвидировали 207 беспилотников ВСУ над регионами РФ Средства ПВО за ночь ликвидировали 207 вражеских беспилотников

Москва16 апр Вести.Средства противовоздушной обороны уничтожили в ночь на четверг 207 беспилотных летательных аппаратов украинской армии над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.