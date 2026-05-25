Силы ПВО уничтожили за ночь 173 украинских БПЛА над территорией России

Средства ПВО сбили в ночь на понедельник 173 беспилотника ВСУ над регионами РФ Силы ПВО уничтожили за ночь 173 украинских БПЛА над территорией России

Москва25 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 25 мая 173 беспилотника ВСУ над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа следует из сообщения

В ведомстве подтвердили, что беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области дрон ВСУ атаковал женщину во время работы в огороде.