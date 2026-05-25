Москва25 маяВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 25 мая 173 беспилотника ВСУ над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.
В ведомстве подтвердили, что беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Крымом.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области дрон ВСУ атаковал женщину во время работы в огороде.