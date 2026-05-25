Мирошник: дрон ВСУ взорвался над работавшей в огороде жительницей Зиборовки

Москва25 мая Вести.Жительница села Зиборовка в Шебекинском округе Белгородской области во время работы на огороде получила серьезное ранение руки при атаке украинского беспилотника.

Видео с рассказом пострадавшей предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Инцидент произошел, когда женщина решила заняться огородом и вместе с супругом сажала картошку.

По словам пострадавшей, они услышали предупреждение о приближении дрона. Пара попыталась укрыться в саду, но их заметил оператор беспилотника.

Мы забежали в кусты, но он (БПЛА – прим. ред.) подлетел, закружил и прямо над нами взорвался рассказала пострадавшая

В результате взрыва женщина получила тяжелое ранение.

Мужу, слава богу, ничего, а мне вот в руку сюда вошло, тут вышло. Крови было очень много рассказала она

Пострадавшая уверена, что оператор дрона ВСУ специально направил на них беспилотник.

Мы с лопатой сажали картошку. Видно, что я женщина, что я в обычном халате была добавила она

Ранее Мирошник сообщил, что в период с 27 апреля по 3 мая Белгородская область чаще других российских регионов подвергалась атакам со стороны украинских вооруженных формирований.