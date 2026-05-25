Москва25 маяВести.Жительница села Зиборовка в Шебекинском округе Белгородской области во время работы на огороде получила серьезное ранение руки при атаке украинского беспилотника.
Видео с рассказом пострадавшей предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Инцидент произошел, когда женщина решила заняться огородом и вместе с супругом сажала картошку.
По словам пострадавшей, они услышали предупреждение о приближении дрона. Пара попыталась укрыться в саду, но их заметил оператор беспилотника.
Мы забежали в кусты, но он (БПЛА – прим. ред.) подлетел, закружил и прямо над нами взорвалсярассказала пострадавшая
В результате взрыва женщина получила тяжелое ранение.
Мужу, слава богу, ничего, а мне вот в руку сюда вошло, тут вышло. Крови было очень многорассказала она
Пострадавшая уверена, что оператор дрона ВСУ специально направил на них беспилотник.
Мы с лопатой сажали картошку. Видно, что я женщина, что я в обычном халате быладобавила она
Ранее Мирошник сообщил, что в период с 27 апреля по 3 мая Белгородская область чаще других российских регионов подвергалась атакам со стороны украинских вооруженных формирований.