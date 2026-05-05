Москва5 маяВести.С 27 апреля по 3 мая Белгородская область чаще других регионов подвергалась атакам Вооруженных сил Украины, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ежедневно в области фиксировали налеты от 100 до 130 БПЛА.
На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотниковследует из еженедельного доклада дипломата, передает РИА Новости
Наиболее часто инциденты, связанные с украинскими дронами, фиксировались в Белгородском, Шебекинском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Краснояружском округах, указал Мирошник.
По его словам, в последнее время усилились атаки беспилотников ВСУ на гражданский транспорт.
Ранее сообщалось, что украинский БПЛА атаковал сотрудников МЧС России в селе Графовка Белгородской области.