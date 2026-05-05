Мирошник: Белгородская область чаще всего подвергается украинским атакам

Белгородская область чаще других подвергается атакам ВСУ, заявили в МИД Мирошник: Белгородская область чаще всего подвергается украинским атакам

Москва5 мая Вести.С 27 апреля по 3 мая Белгородская область чаще других регионов подвергалась атакам Вооруженных сил Украины, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ежедневно в области фиксировали налеты от 100 до 130 БПЛА.

На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников следует из еженедельного доклада дипломата, передает РИА Новости

Наиболее часто инциденты, связанные с украинскими дронами, фиксировались в Белгородском, Шебекинском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Краснояружском округах, указал Мирошник.

По его словам, в последнее время усилились атаки беспилотников ВСУ на гражданский транспорт.

Ранее сообщалось, что украинский БПЛА атаковал сотрудников МЧС России в селе Графовка Белгородской области.