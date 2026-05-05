Украинский БПЛА атаковал сотрудников МЧС России в Белгородской области В Белгородской области сотрудников МЧС атаковал беспилотник

Москва5 мая Вести.В селе Графовка Белгородской области была совершена атака БПЛА на сотрудников МЧС России, прибывших ликвидировать пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства.

Во время тушения огня беспилотник ВСУ и совершил атаку.

Беспилотник ВСУ вновь атаковал сотрудников МЧС России. Во время работы они подверглись целенаправленной атаке написано в канале ведомства в MAX

В результате повреждения получила пожарная автоцистерна. Личный состав не пострадал.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что в селе Красная Поляна спасатель получил минно-взрывную травму и ранения лица. Это произошло также после атаки БПЛА в момент тушения пожара.