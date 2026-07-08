Москва8 июлВести.Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области.
Как сообщили в MAX в региональном Оперативном штабе, ЧП произошло в поселке Борисовка Борисовского округа.
FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем СМП. Двое мужчин получили акубаротравмыговорится в заявлении
Пострадали фельдшер и водитель скорой помощи, один из них был госпитализирован в больницу областного центра, второго направили на амбулаторное лечение.
Автомобиль получил повреждения – у транспортного средства посекло кузов и лобовое стекло.