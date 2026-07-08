Дрон взорвался около машины скорой в Белгородской области, ранены два человека

Фельдшер и водитель скорой помощи ранены при атаке БПЛА в Белгородской области Дрон взорвался около машины скорой в Белгородской области, ранены два человека

Москва8 июл Вести.Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области.

Как сообщили в MAX в региональном Оперативном штабе, ЧП произошло в поселке Борисовка Борисовского округа.

FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем СМП. Двое мужчин получили акубаротравмы говорится в заявлении

Пострадали фельдшер и водитель скорой помощи, один из них был госпитализирован в больницу областного центра, второго направили на амбулаторное лечение.

Автомобиль получил повреждения – у транспортного средства посекло кузов и лобовое стекло.