Сотрудник МЧС и мирный житель ранены в Белгородской области после атаки БПЛА

В Белгородской области после ударов беспилотников ранены два человека Сотрудник МЧС и мирный житель ранены в Белгородской области после атаки БПЛА

Москва4 мая Вести.В Белгородской области зафиксированы новые удары вражеских БПЛА по территории региона. В результате них пострадали сотрудник МЧС и еще один мирный житель, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что инциденты произошли в Шебекинском и Борисовском округах.

Ранены два мирных жителя, в том числе сотрудник МЧС написал глава области в своем канале в MAX

Спасатель получил минно-взрывную травму и ранения лица. Это произошло в момент тушения огня в жилом доме села Красная Поляна.

Еще один мужчина ранен в поселке Борисовка. Местный монастырь атаковал FPV-дрон. У пострадавшего баротравма.

Ранее Гладков сообщал о двух погибших мужчинах в регионе, а также 12 пострадавших. Одна из них - 17-летняя жительница Губкина - находится в тяжелом состоянии.