Москва4 маяВести.В селе Нечаевка Белгородской области после атаки беспилотного летательного аппарата погибли двое мужчин. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Еще 12 человек получили ранения.
В Белгородском округе в селе Нечаевка в результате атаки беспилотника на автомобиль погибли двое мужчиннаписал Гладков в своем канале в MAX
Пострадавшая женщина получила медицинскую помощь в горбольнице Белгорода.
Еще 11 человек пострадали в различных округах региона. Одна из них – 17-летняя жительница Губкина – находится в тяжелом состоянии.