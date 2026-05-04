Гладков: двое мужчин погибли в селе Нечаевка после атаки беспилотника

Два жителя Белгородской области погибли после атаки БПЛА, еще 12 пострадали Гладков: двое мужчин погибли в селе Нечаевка после атаки беспилотника

Москва4 мая Вести.В селе Нечаевка Белгородской области после атаки беспилотного летательного аппарата погибли двое мужчин. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще 12 человек получили ранения.

В Белгородском округе в селе Нечаевка в результате атаки беспилотника на автомобиль погибли двое мужчин написал Гладков в своем канале в MAX

Пострадавшая женщина получила медицинскую помощь в горбольнице Белгорода.

Еще 11 человек пострадали в различных округах региона. Одна из них – 17-летняя жительница Губкина – находится в тяжелом состоянии.