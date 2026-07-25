В Белгородской области за сутки погибли двое и пострадали 13 мирных жителей Двое мирных жителей Белгородской области погибли, 13 ранены за сутки

Москва25 июл Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о двоих погибших и 13 раненых мирных жителях региона за прошедшие сутки.

При террористической атаке киевских неонацистов в Грайворонском округе погибли два мирных жителя написал он в мессенджере MAX

Он выразил родным и близким погибших искренние соболезнования.

Четыре человека пострадали в результате ночной атаки на Белгород и округ. В их числе – сотрудник МЧС, который работал на тушении вспыхнувшего после атаки пожара.

Три человека госпитализированы, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Всего в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 13 человек. Семь из них продолжают оставаться в больницах отметил Шуваев

Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Врио губернатора сообщил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 91 раз. Помимо беспилотников, противник дважды применял авиацию и реактивные системы залпового огня, а с дронов четырежды были сброшены взрывные устройства. Сбиты и подавлены 195 БПЛА.