В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погибли 2 и ранены 13 человек

Врио губернатора Белгородской области назвал число жертв и пострадавших за сутки В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погибли 2 и ранены 13 человек

Москва22 июл Вести.В Белгородской области за прошедшие сутки погибли двое мирных граждан, ранения получили 13 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

В Белгороде и Шебекинском округе погибли двое мирных жителей… В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах получили ранения 13 человек написал он в мессенджере MAX

По данным врио губернатора, шесть человек из числа пострадавших находятся в больницах. Им оказывается вся необходимая помощь.

Шуваев принес искренние соболезнования семьям погибших.

Он проинформировал, что ВСУ за минувшие сутки 64 раза атаковали территорию Белгородской области, зафиксировано четыре артиллерийских обстрела и три сброса взрывных устройств с БПЛА. Над регионом были сбиты и подавлены 132 беспилотника.