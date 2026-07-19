В Белгородской области два человека погибли и 9 пострадали во время атак БПЛА

Из-за атак БПЛА на Белгородскую область два человека погибли, девять ранены В Белгородской области два человека погибли и 9 пострадали во время атак БПЛА

Москва19 июл Вести.За минувшие сутки в Белгородской области уничтожено 173 беспилотника. В результате атак, два человека погибли и девять жителей ранены. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора области Александр Шуваев.

В Белгородском и Грайворонском округах в результате подлых и целенаправленных ударов по гражданским погибли два мирных жителя говорится в сообщении

В Белгородском и Шебекинском округах девять человек, в том числе 16-летняя девушка, получили ранения. Девушку госпитализировали в профильное отделение детской областной клинической больницы. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.