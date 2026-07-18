В Белгородской области сбито 169 БПЛА – один человек погиб, трое ранены

За сутки над Белгородской областью уничтожено 169 беспилотников В Белгородской области сбито 169 БПЛА – один человек погиб, трое ранены

Москва18 июл Вести.Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере МАХ сообщил об уничтожении над регионом 169 беспилотников и гибели одного человека.

При целенаправленном ударе террористического киевского режима в Белгородском округе погиб мирный житель. говорится в сообщении

В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в Шебекинском округе 19 июня.

Из-за атаки БПЛА в Шебекинском округе ранены три человека. Один из пострадавших продолжает лечение в стационаре, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Нанесены удары по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Новооскольскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Во многих районах есть разрушения.