Москва18 июлВести.Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере МАХ сообщил об уничтожении над регионом 169 беспилотников и гибели одного человека.
При целенаправленном ударе террористического киевского режима в Белгородском округе погиб мирный житель.говорится в сообщении
В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в Шебекинском округе 19 июня.
Из-за атаки БПЛА в Шебекинском округе ранены три человека. Один из пострадавших продолжает лечение в стационаре, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Нанесены удары по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Новооскольскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Во многих районах есть разрушения.