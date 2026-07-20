Москва20 июлВести.За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали Белгородскую область. Один мирный житель погиб, 14 были ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
По его словам, ударам подверглись 12 округов региона и Белгород.
Вчера в реанимации скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона на пассажирский автобус 18 июля в Белгородском округенаписал Шуваев в MAX
Ранения получили 14 мирных жителей, среди которых двое детей. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, уточнил врио губернатора.
Он также отметил, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 170 беспилотников противника.