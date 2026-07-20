В Белгородской области от атак ВСУ за сутки погиб 1 мирный житель, 14 ранены

Один человек погиб и 14 ранены за сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область В Белгородской области от атак ВСУ за сутки погиб 1 мирный житель, 14 ранены

Москва20 июл Вести.За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали Белгородскую область. Один мирный житель погиб, 14 были ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По его словам, ударам подверглись 12 округов региона и Белгород.

Вчера в реанимации скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона на пассажирский автобус 18 июля в Белгородском округе написал Шуваев в MAX

Ранения получили 14 мирных жителей, среди которых двое детей. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, уточнил врио губернатора.

Он также отметил, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 170 беспилотников противника.