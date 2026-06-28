Москва28 июнВести.За минувшие сутки ВСУ больше 60 раз атаковали территорию Белгородской области. Один человек погиб, один был ранен, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Под удары противника попали областной центр и 11 округов.
За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области. … В результате целенаправленной атаки в Шебекинском округе погиб мирный жительнаписал Шуваев в MAX
В Ракитянском округе получил ранение мирный житель.
Врио главы региона также проинформировал, что за сутки противник предпринял четыре обстрела с применением артиллерии. Российские силы ПВО и все задействованные подразделения сбили и подавили 102 беспилотника.