Больше 60 раз ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ 64 раза за сутки атаковали Белгородскую область, один человек погиб Больше 60 раз ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Москва28 июн Вести.За минувшие сутки ВСУ больше 60 раз атаковали территорию Белгородской области. Один человек погиб, один был ранен, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Под удары противника попали областной центр и 11 округов.

За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области. … В результате целенаправленной атаки в Шебекинском округе погиб мирный житель написал Шуваев в MAX

В Ракитянском округе получил ранение мирный житель.

Врио главы региона также проинформировал, что за сутки противник предпринял четыре обстрела с применением артиллерии. Российские силы ПВО и все задействованные подразделения сбили и подавили 102 беспилотника.