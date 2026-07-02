Шуваев рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки За последние сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 62 раза

Москва2 июл Вести.За последние 24 часа украинские боевики атаковали Белгородскую область 62 раза, в результате ударов противника два человека погибли и девять получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 62 раза атаковали территорию Белгородской области… К большому сожалению, при атаках ВСУ в Валуйском и Вейделевском округах погибли два мирных жителя. Это большая утрата для родных и близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших написал глава региона

Мужчина погиб при целенаправленной атаке дрона на машину в поселке Уразово, еще один получил смертельные травмы при ударе по частному дому в селе Малакеево.

Шуваев добавил, что противник атаковал область с применением артиллерии, РСЗО и БПЛА. За сутки над регионом уничтожили 172 вражеских беспилотника.