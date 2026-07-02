Один человек погиб, второй ранен от удара БПЛА по дому в Белгородской области

Мужчина погиб в результате атаки БПЛА на частный дом в Белгородской области Один человек погиб, второй ранен от удара БПЛА по дому в Белгородской области

Москва2 июл Вести.В Вейделевском округе от удара со стороны ВСУ по частному дому погиб мужчина, его супруга получила ранения, сообщается в MAX-канале оперативного штаба Белгородской области.

В селе Малакеево беспилотник ударил по частному дому. Мужчина, находившийся в доме, от полученных травм погиб на месте отмечается в сообщении

Его супруга получила травмы, от госпитализации она отказалась. В результате детонации их дом загорелся. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Кроме того, в селе Зенино пострадал боец подразделения "Орлан", с ранениями его доставили в Валуйскую ЦРБ.