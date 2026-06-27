Москва27 июнВести.Беспилотные летательные аппараты атаковали производственное предприятие в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.
ЧП произошло в селе Ржевка Шебекинского округа.
В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотники ударили по производственному предприятию. От полученных травм мужчина скончался на местеговорится в публикации Оперштаба, размещенной в мессенджере MAX
Уточняется, что в результате детонации на территории предприятия произошел пожар – загорелись материалы и здание.
Кроме того, БПЛА атаковал предприятие в городе Шебекино, где загорелось здание цеха. Сейчас возгорание потушено.