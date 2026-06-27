Мужчина стал жертвой удара ВСУ по предприятию в Белгородской области

При ударе по предприятию в Белгородской области погиб мирный житель Мужчина стал жертвой удара ВСУ по предприятию в Белгородской области

Москва27 июн Вести.Беспилотные летательные аппараты атаковали производственное предприятие в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.

ЧП произошло в селе Ржевка Шебекинского округа.

В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотники ударили по производственному предприятию. От полученных травм мужчина скончался на месте говорится в публикации Оперштаба, размещенной в мессенджере MAX

Уточняется, что в результате детонации на территории предприятия произошел пожар – загорелись материалы и здание.

Кроме того, БПЛА атаковал предприятие в городе Шебекино, где загорелось здание цеха. Сейчас возгорание потушено.