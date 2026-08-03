За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 94 раза, есть погибшие

ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки 94 раза, четыре человека погибли За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 94 раза, есть погибшие

Москва3 авг Вести.За минувшие сутки ВСУ 94 раза атаковали территорию Белгородской области. Четыре человека погибли, 17 пострадали, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его информации, противник совершил 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также три раза сбросил с БПЛА взрывные устройства.

Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений было сбито и подавлено 159 беспилотников ВСУ, проинформировал Шуваев в мессенджере MAX.

К сожалению, за сутки не обошлось без потерь. … В Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, включая ребенка написал врио губернатора

В четырех округах – Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском – пострадали 17 человек, среди которых трое детей, сообщил Шуваев.

Детей госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Трое взрослых – в тяжелом состоянии, уточнил Шуваев. Он заверил, что все пострадавшие получают всю необходимую квалифицированную медпомощь.

Врио губернатора региона также сообщил, что ночью 3 августа ВСУ атаковали Белгород тремя беспилотниками, а результате загорелись здание соцобъекта и два коммерческих складских помещения.

Он отметил, что экстренные службы отработали оперативно, пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания, и в результате этой атаки никто не погиб.

Информация о других последствиях еще уточняется, написал Шуваев.