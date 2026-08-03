Москва3 авгВести.За минувшие сутки ВСУ 94 раза атаковали территорию Белгородской области. Четыре человека погибли, 17 пострадали, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его информации, противник совершил 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также три раза сбросил с БПЛА взрывные устройства.
Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений было сбито и подавлено 159 беспилотников ВСУ, проинформировал Шуваев в мессенджере MAX.
К сожалению, за сутки не обошлось без потерь. … В Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, включая ребенканаписал врио губернатора
В четырех округах – Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском – пострадали 17 человек, среди которых трое детей, сообщил Шуваев.
Детей госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Трое взрослых – в тяжелом состоянии, уточнил Шуваев. Он заверил, что все пострадавшие получают всю необходимую квалифицированную медпомощь.
Врио губернатора региона также сообщил, что ночью 3 августа ВСУ атаковали Белгород тремя беспилотниками, а результате загорелись здание соцобъекта и два коммерческих складских помещения.
Он отметил, что экстренные службы отработали оперативно, пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания, и в результате этой атаки никто не погиб.
Информация о других последствиях еще уточняется, написал Шуваев.