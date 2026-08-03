Четверо погибли и больше 30 жителей Белгородской области ранены за два дня В минувшие выходные погибли 4 и ранены 32 жителя Белгородской области

Москва3 авг Вести.За минувшие выходные, 1 и 2 августа, в Белгородской области в результате атак ВСУ четыре человека погибли и 32 получили ранения. Об этом пишет правительство региона в мессенджере MAX.

Всего в медицинских учреждениях продолжают лечение 134 пострадавших, 12 из них – дети, рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

За прошедшие выходные дни в результате атак со стороны Украины в регионе получили ранения 32 мирных жителя. Еще 4, в числе которых 1 ребенок, – погибли говорится в публикации

В тяжелом состоянии в реанимационных отделениях находятся 12 взрослых пациентов. Состояние остальных пострадавших, в том числе двух детей, получивших ранения 2 августа, оценивается медиками как средней степени тяжести.

Отмечается также, что на данный момент медицинских показаний для перевода кого-либо из пациентов в федеральные медицинские центры нет, но если их состояние ухудшится, то будет организована транспортировка.