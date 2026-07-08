Глава Минздрава Белгородской области назвал число жертв атак ВСУ с начала июля С начала июля из-за атак ВСУ погибли 6 белгородцев, 54 ранены

Москва8 июл Вести.Шесть белгородцев погибли и больше 50 пострадали из-за атак ВСУ с начала июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, слова которого приводит оперштаб региона в мессенджере MAX.

За первую неделю июля в результате атак ВСУ погибли 6 белгородцев, 54 человека получили ранения говорится в публикации

По словам Иконникова, на сегодняшний день в медицинских учреждениях находятся 22 пациента, в том числе трое несовершеннолетних. Один взрослый – в реанимационном отделении, рассказал глава областного Минздрава.

Он заверил, что все пострадавшие получают необходимое лечение в полном объеме.