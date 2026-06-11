Шуваев сообщил, что с 2022 года в Белгородской области погиб 541 человек

Шуваев назвал число погибших мирных жителей Белгородской области с 2022 года Шуваев сообщил, что с 2022 года в Белгородской области погиб 541 человек

Москва11 июн Вести.Больше 500 человек погибли и почти 4 тысячи ранены с 2022 года, сообщил в интервью ГТРК "Белгород" временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области – Герой Российской Федерации Александр Шуваев.

По его словам, ситуация остается напряженной. Гибнут мирные жители, в том числе дети.

Всего с 2022 года погиб 541 человек, ранено 3928 человек сообщил Шуваев

Удары Киева по инфраструктуре показывают, что это – террористический режим, подчеркнул он.

С 2022 года было больше 55 тысяч обстрелов ствольной артиллерией, системами залпового огня, а также с применением беспилотных летательных аппаратов.

На вопрос, как защитить жителей региона, и какие шаги планируется делать в этом направлении, Шуваев ответил, что в первую очередь это организация взаимодействия с Министерством обороны, с группировкой войск сил "Север", и развитие противодроновой системы.