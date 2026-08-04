В Белгородской области за сутки от атак ВСУ погиб 1 и ранены 33 человека

Один мирный житель погиб и 33 ранены за сутки в Белгородской области В Белгородской области за сутки от атак ВСУ погиб 1 и ранены 33 человека

Москва4 авг Вести.В результате атак ВСУ за минувшие сутки в Белгородской области один мирный житель погиб, 33 человека, в том числе один ребенок, ранены. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, слова которого приводит оперштаб Белгородской области в мессенджере MAX.

Он уточнил, что 19 пострадавших после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно, остальные госпитализированы в медицинские организации.

За прошедшие сутки в результате атак со стороны Украины в Белгородской области ранены 33 человека, в том числе 1 ребенок. Еще 1 мирный житель погиб сообщил министр здравоохранения Белгородской области

Всего на сегодняшний день в медицинских учреждениях Белгородской области продолжают лечение 140 человек, из которых десять – дети.

Ребенок, получивший ранения в Валуйском округе, находится в реанимации. Его состояние оценивается специалистами как стабильно тяжелое.

Для определения тактики его лечения была проведена телемедицинская консультация со специалистами одного из федеральных медицинских центров, рассказал Иконников.