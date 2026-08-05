В Белгородской области за сутки 18 человек пострадали от ударов ВСУ

За сутки в Белгородской области при атаках ВСУ ранены 18 жителей В Белгородской области за сутки 18 человек пострадали от ударов ВСУ

Москва5 авг Вести.Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников заявил, что за прошедшие 24 часа от ударов украинской армии пострадали 18 мирных жителей. Детей в их числе нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона на платформе MAX.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в течение прошедших суток в результате атак ВСУ получили ранения 18 жителей региона, детей среди пострадавших нет говорится в публикации

Девятерых раненых пришлось госпитализировать, еще столько же после осмотра отпустили домой - врачи разрешили им долечиваться амбулаторно.

В настоящее время в медицинских учреждениях региона находится 131 пострадавший. 11 пациентов - в реанимации, среди них ребенок из Валуйского округа. Его состояние врачи называют стабильно тяжелым, но угрозы жизни нет.

Медики оказывают всем пациентам помощь в полном объеме.