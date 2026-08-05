Москва5 авгВести.Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников заявил, что за прошедшие 24 часа от ударов украинской армии пострадали 18 мирных жителей. Детей в их числе нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона на платформе MAX.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в течение прошедших суток в результате атак ВСУ получили ранения 18 жителей региона, детей среди пострадавших нетговорится в публикации
Девятерых раненых пришлось госпитализировать, еще столько же после осмотра отпустили домой - врачи разрешили им долечиваться амбулаторно.
В настоящее время в медицинских учреждениях региона находится 131 пострадавший. 11 пациентов - в реанимации, среди них ребенок из Валуйского округа. Его состояние врачи называют стабильно тяжелым, но угрозы жизни нет.
Медики оказывают всем пациентам помощь в полном объеме.