В больницах Белгородской области остаются 99 пострадавших от атак ВСУ

В Белгородской области в больницах остаются 99 пострадавших, из них семеро детей В больницах Белгородской области остаются 99 пострадавших от атак ВСУ

Москва24 июл Вести.По данным на утро 24 июля в медицинских учреждениях Белгородской области находятся 99 пациентов, пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на министра здравоохранения Андрея Иконникова.

По его данным, 15 человек были доставлены в медицинские учреждения, 25 – получают лечение амбулаторно. Среди пациентов – семь детей, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Всего на утро 24 июля 2026 года в медицинских учреждениях региона находятся 99 пациентов, получивших различные ранения. В их числе семь детей, состояние которых оценивается медиками как средняя степень тяжести говорится в публикации

Восемь взрослых - в реанимации в тяжелом состоянии.

Шесть пострадавших с тяжелыми ранениями доставлены в московские клиники – Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, НМИЦ хирургии имени Вишневского и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.