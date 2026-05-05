Трое мужчин и 14-летняя девочка ранены в Белгородской области при атаках ВСУ

Трое мужчин и девочка ранены в Белгородской области в результате украинских атак Трое мужчин и 14-летняя девочка ранены в Белгородской области при атаках ВСУ

Москва5 мая Вести.Трое мужчин и 14-летняя девочка ранены в Белгородской области в результате украинских атак. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В больницу самостоятельно обратились трое мужчин с баротравмами, полученными сегодня (5 мая. — Ред.) при атаке беспилотника в Белгороде… В районе села Дмитриевка … дрон сдетонировал рядом с группой детей. 14-летняя девочка получила минно-взрывную травму и баротравму написал он в своем канале в мессенджере MAX

Пострадавшие мужчины после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение. Несовершеннолетнюю доставляют в больницу.