Москва5 маяВести.Трое мужчин и 14-летняя девочка ранены в Белгородской области в результате украинских атак. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В больницу самостоятельно обратились трое мужчин с баротравмами, полученными сегодня (5 мая. — Ред.) при атаке беспилотника в Белгороде… В районе села Дмитриевка … дрон сдетонировал рядом с группой детей. 14-летняя девочка получила минно-взрывную травму и баротравмунаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Пострадавшие мужчины после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение. Несовершеннолетнюю доставляют в больницу.