От атак ВСУ 20 июля пострадали 78 жителей Белгородской области, еще 9 погибли

В Белгородской области 78 человек пострадали от атак ВСУ 20 июля От атак ВСУ 20 июля пострадали 78 жителей Белгородской области, еще 9 погибли

Москва21 июл Вести.Почти 80 человек получили ранения в результате украинских атак в Белгородской области 20 июля. Об этом правительство региона сообщило в MAX со ссылкой на первого замминистра здравоохранения области Людмилу Крылову.

Всего 20 июля в регионе в результате атак ВСУ получили ранения различной степени тяжести 78 человек, в числе которых один подросток говорится в сообщении

Еще девять человек погибли из-за ударов противника.

Почти половина пациентов – 41 человек – госпитализированы, остальные 37 лечатся в амбулаторных условиях. Пострадавший подросток проходит лечение в областной детской больнице.

Состояние девяти раненых оценивается как стабильно тяжелое, остальные находящиеся в больнице пациенты получили ранения средней степени тяжести.