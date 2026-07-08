Москва8 июлВести.В Белгородской области за первую неделю июля шесть человек погибли, еще 54 пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на министра здравоохранения Андрея Иконникова.
За первую неделю июля в результате атак ВСУ погибли 6 белгородцев, 54 человека получили раненияцитирует Андрея Иконникова оперштаб
Отмечается, что в настоящее время в больницах остаются 22 пострадавших, среди них трое детей. Один взрослый пациент находится в реанимации. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.