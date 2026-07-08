За неделю в Белгородской области от атак ВСУ погибли шесть человек, 54 ранены

В Белгородской области за неделю жертвами атак ВСУ стали шестеро, 54 пострадали За неделю в Белгородской области от атак ВСУ погибли шесть человек, 54 ранены

Москва8 июл Вести.В Белгородской области за первую неделю июля шесть человек погибли, еще 54 пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на министра здравоохранения Андрея Иконникова.

За первую неделю июля в результате атак ВСУ погибли 6 белгородцев, 54 человека получили ранения цитирует Андрея Иконникова оперштаб

Отмечается, что в настоящее время в больницах остаются 22 пострадавших, среди них трое детей. Один взрослый пациент находится в реанимации. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.