В Белгородской области 3 взрослых и 2 детей ранены после украинских атак

В Белгородской области 3 взрослых и 2 детей ранены после ударов ВСУ В Белгородской области 3 взрослых и 2 детей ранены после украинских атак

Москва16 июл Вести.Украинские боевики атаковали Белгородскую область, в результате вражеской агрессии ранения получили 5 мирных жителей, в том числе 2 подростков. Об этом рассказал оперативный штаб региона.

Враг совершил удары ночью и утром 16 июля.

В городе Шебекине при детонации FPV-дрона пострадали три мирные жительницы… У 13-летней девочки диагностированы осколочные ранения области шеи и голени, у ее 16-летней сестры — касательное ранение плеча… 18-летняя девушка с осколочным ранением ягодичной области говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

На месте атаки повреждены остекление коммерческого объекта и автомобиль.

Утром в хуторе Церковный от удара дрона по автомобилю пострадали двое мужчин. Они самостоятельно обратились в медучреждение, где им диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.