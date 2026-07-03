Москва3 июлВести.Территория Белгородской области подверглась ударам со стороны украинских БПЛА. В результате налетов боевой техники шесть человек получили ранения, сообщает оперштаб региона.
Происшествия случились в городе Шебекино, селе Новая Таволжанка, поселке Ракитное и хуторе Фищево.
Во время атак со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителейнаписано в канале ведомства в MAX
У пострадавших зафиксированы осколочные ранения ног, грудной клетки, живота и головы. Им оказывается медицинская помощь.
Также был нанесен ущерб транспортным средствам, жилым домам, административному зданию предприятия и газопроводу.