Москва3 июлВести.Территория Белгородской области подверглась ударам со стороны украинских БПЛА. В результате налетов боевой техники шесть человек получили ранения, сообщает оперштаб региона.

Происшествия случились в городе Шебекино, селе Новая Таволжанка, поселке Ракитное и хуторе Фищево.

Во время атак со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей

написано в канале ведомства в MAX

У пострадавших зафиксированы осколочные ранения ног, грудной клетки, живота и головы. Им оказывается медицинская помощь.

Также был нанесен ущерб транспортным средствам, жилым домам, административному зданию предприятия и газопроводу.