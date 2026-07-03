Белгородскую область атаковали БПЛА, ранены шесть человек

Шесть мирных жителей Белгородской области ранены после атак дронов Белгородскую область атаковали БПЛА, ранены шесть человек

Москва3 июл Вести.Территория Белгородской области подверглась ударам со стороны украинских БПЛА. В результате налетов боевой техники шесть человек получили ранения, сообщает оперштаб региона.

Происшествия случились в городе Шебекино, селе Новая Таволжанка, поселке Ракитное и хуторе Фищево.

Во время атак со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей написано в канале ведомства в MAX

У пострадавших зафиксированы осколочные ранения ног, грудной клетки, живота и головы. Им оказывается медицинская помощь.

Также был нанесен ущерб транспортным средствам, жилым домам, административному зданию предприятия и газопроводу.