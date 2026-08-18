Москва18 авгВести.В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников получили ранения пять человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Во время очередных атак ВСУ пострадали пять человекговорится в публикации
В селе Бобрава Ракитянского округа супруги обратились в больницу после удара FPV-дрона по автомобилю. У женщины диагностированы осколочные ранения спины, у мужчины – акубаротравма. Их направят в больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования.
В селе Грузское Борисовского округа двое мужчин получили осколочные ранения при взрыве беспилотника на предприятии. Они также будут переведены в больницу №2 Белгорода для продолжения лечения.
В поселке Разумное Белгородского округа в результате атаки БПЛА на коммерческий объект мужчина получил акубаротравму. Ему оказали помощь, лечение он продолжит амбулаторно.
Отмечается, что повреждения зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах – пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и линии электропередачи.