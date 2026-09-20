Сотрудник МЧС ранен в Белгородской области при атаке БПЛА на пожарную машину В результате атак ВСУ пострадали 6 мирных жителей Белгородской области

Москва20 сен Вести.Шесть мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате украинских атак, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

В Ракитянском округе пострадал сотрудник МЧС, когда беспилотник атаковал пожарный автомобиль на дороге в районе поселка Сумовский. Врачи диагностировали у него акубаротравму, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Еще один мужчина получил акубаротравму из-за детонации беспилотника на автодороге Ракитное – Белгород. Его отвезли в районную больницу, а оттуда скорая транспортировала его в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания помощи пациента отпустили на амбулаторное лечение.

В городе Грайворон FPV-дрон ударил по многоквартирному дому, осколочное ранение руки получила женщина. Она доставлена в городскую больницу №2 Белгорода.

Мирный житель ранен в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, где дрон ударил по частному дому. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 Белгорода с осколочными ранениями рук, ног и живота.

Там же мужчина в результате другой атаки БПЛА получил ранения мягких тканей головы, бедер, грудной клетки и живота. В тяжелом состоянии его привезли в Шебекинскую районную больницу.

В Шебекино местный житель пострадал вследствие атаки БПЛА на коммерческий объект. Он получил осколочное ранение голени. В районной больнице пациенту оказали помощь, лечение пациент продолжит амбулаторно.

В разных населенных пунктах Белгородской области в результате атаки беспилотников повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, коммерческие и инфраструктурные объекты, автомобили. Часть жителей села Нежеголь осталась без электроснабжения.